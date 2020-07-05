Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehir hastanelerinin Avrupa'da bir numara olduğunu belirterek “Bundan sonra ise icraatlarımızla bu hastanelerimiz sağlık turizminde çok ciddi bir çekim alanı oluşturacaktır” dedi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreninde konuşan Erdoğan, hastanenin şehre, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. Hastanenin bina zemininde bulunan 855 izolatörle İstanbul'un depreme en hazırlıklı, en dayanıklı tesislerinden biri olduğunu belirten Erdoğan “Donanımıyla, altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde senelik üç buçuk milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz. Burada kanser cerrahisi başta olmak üzere senede 100 bin ameliyat yapılmasını öngörüyoruz” dedi.



Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu aktivitelerde istenmeyen görüntülere şahit olunduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Bu konularda Vali’me de söyledim; 'İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün.' Çünkü biz bu insanları öyle kenarda, köşede yürürken gezerken bulmadık. Üzüntülü olmak, ihmalkâr davranmayı gerektirmez. Bizim inancımızda tedbirsiz tevekkül olmaz. Rehavetin sonu ya hastalık ya da pişmanlıktır. Kontrollü bir şekilde hayatımızı normalleştirirken tedbirleri elden bırakmayacağız.

Erdoğan, Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Törenindeki konuşmasında ise Türkiye'nin salgın sonrası pozitif ayrıştığını ve avantajlı bir yerde olduğunu söyledi. “Güçlü Türkiye hedefimize çok daha yakınız” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: Koronavirüs salgını sonrası Türkiye ile birlikte İstanbul'un da cazibesi artacaktır. Kur, faiz, enflasyon saldırısını kurduğumuz mekanizmalar ve aldığımız tedbirlerle kısa sürede aştık. Özellikle de Türkiye'nin salgın sonrasında bu kadar güçlü çıkması hemen birilerini rahatsız etti.



AB'nin hiçbir alanda esamesi okunmayan ülkelere sınırlarını açarken Türkiye'ye kapılarını kapatması oldukça manidardır. Biz bir kaybedersek onların kaybı 10 olacaktır. Türkiye'nin sağlık başta olmak üzere birçok alanda vereceği hizmet ile yarışacak bir başka ülke tanımıyoruz. İngiltere'nin Türkiye ile ilgili attığı adımdan dolayı Boris Johnson'a teşekkür ediyorum. Almanya da olumlu adım atacağını açıkladı.



SENEDE 3,5 MİLYON HASTA

618 milyon liraya mal olan ve beş bloktan oluşan hastanede senede üç buçuk milyon hasta ayakta, 150 bin hasta da yatarak tedavi edilebilecek.



Erdoğan, pandemi sürecinde yedi hastane açtı

Türkiye’de pandemi sürecinde açılan hastaneler, salgının kontrol altına alınmasında büyük rol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açılışını yaptığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ile birlikte salgın döneminde yedi hastaneyi hizmete soktu. Erdoğan ilk olarak mart ayında Okmeydanı Şehir Hastanesinin açılışını yaptı. Hastaneye koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adı verildi. Erdoğan’ın talimatıyla 45 gün içerisinde İstanbul’un Anadolu yakası ve Avrupa Yakası’na birer Acil Durum Hastanesi yapıldı. Anadolu Yakası’ndakine koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz, Avrupa Yakası’ndakine ise yine aynı sebeple vefat eden Prof. Dr. Murat Dilmener’in adı verildi. Erdoğan, mayıs ayında üç hastane daha açtı. Önce Kayseri Şehir Hastanesinin, ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılışını yapan Erdoğan, mayıs ayının sonunda ise Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesini hizmete soktu.

Haluk Karakaya ANKARA