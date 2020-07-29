Rusya Büyükelçiliği: "Bugünden itibaren Türkiye’de bulunan Rusya diplomatik temsilcilikleri nezdinde T.C. vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır."
Rusya Büyükelçiliği'nden vize açıklaması
29.07.2020 - 10:17 | Son Güncelleme: 29.07.2020 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Büyükelçiliği: "Bugünden itibaren Türkiye’de bulunan Rusya diplomatik temsilcilikleri nezdinde T.C. vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır."
Kaynak: İHA
Etiketler : Rusya Büyükelçiliği,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize,
721388 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/721388.aspx
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