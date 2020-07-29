Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Büyükelçiliği: "Bugünden itibaren Türkiye’de bulunan Rusya diplomatik temsilcilikleri nezdinde T.C. vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır."