AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam “AK Kadın Hareketi, asla feminist değildir. AK Kadınlar hiçbir zaman 'Papatya' olmamıştır” diyerek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.
AK Partili kadınlar 81 ilde Dilipak'tan şikâyetçi oldu
12.08.2020 - 05:14 | Son Güncelleme: 12.08.2020 - 05:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti'li kadınlar 81 şehirde tepki çeken sözleriyle gündeme gelen Yeni Akit gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.
Etiketler : Abdurrahman Dilipak,
724391 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724391.aspx
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