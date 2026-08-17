Karabük'te tehlikeli anlar! Biri yolda oturdu, diğeri yolun ortasında yürüdü

Karabük'te şehirlerarası yolda bir şahıs yolun ortasına oturarak hem kendinin hem sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Alkollü olduğu düşünülen başka bir şahıs ise karayolunda yürüyerek trafiği tehlikeye attı.

Karabük'te iki ayrı yerde kara yoluna oturan ve akan trafikte yürüyen şahısların tehlikeli davranışları, hem kendi hayatlarını hem de sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

İlk olay, Karabük-Eskipazar kara yolunda Cumayanı köyü civarında yaşandı. Eskipazar yönüne seyreden motosiklet sürücüsü, yolun ortasında oturan bir kişiyi fark edince hızını düşürüp yanından geçti. Kask kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, sürücünün şaşkınlık yaşadığı görüldü.

SÜRÜCÜLERİN HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

İkinci olay ise Karabük-Kastamonu kara yolunun Bostanbükü mevkiinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, yoğun araç trafiğine aldırış etmeden kara yolunda yürüyerek hem kendi canını hem de sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Cep telefonu kameraları tarafından kaydedilen olayda, kayda alan vatandaşların da panik yaşadığı ve sürücülerin şahsa çarpmamak amacıyla yavaşladığı görüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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