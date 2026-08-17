Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ikinci ve son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) temmuz ayında tamamlandı. Oturumların üzerinden günler geçmesi ardından gözler AGS sonuç tarihine çevridi.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde, 854 bina ve 14 bin 156 salonda düzenlendi.Adaylara, sınava girdikleri alana göre 50 çoktan seçmeli soru yöneltildi. ÖABT'de ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik, fizik ve kimya/kimya teknolojisi testlerinde 90 dakika; biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi testlerinde ise 70 dakika süre verildi.

ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dil alanlarında (Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece ve Rusça) Millî Eğitim Akademisine girişte, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) sonuçlarından oluşturulan puan türü kullanılacak.

AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AGS sonuç tarihi belli oldu

AGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav ve sonuç takvimine göre MEB-AGS sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü ilan edilecek. Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması aracılığıyla görüntülenebilecek.

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