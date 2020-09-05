Cumhurbaşkanı Erdoğan, CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek şampiyon olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı bugün akşam saatlerinde kabul etti. Kabul, Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımını kabul etti
05.09.2020 - 19:26 | Son Güncelleme: 05.09.2020 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı,Vahdettin Köşkü,
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