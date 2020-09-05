Cumhurbaşkanı Erdoğan, CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek şampiyon olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı bugün akşam saatlerinde kabul etti. Kabul, Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşti.