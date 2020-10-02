Edinilen bilgiye göre, Datça ile Rodos arası açıklarında bir grup sığınmacı bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgede yaptıkları arama çalışmasında açık denizde sürüklenen lastik bot içinde 6 sığınmacı buldu. Sığınmacılar Sahil Güvenlik teknesine alındı.
Yunanlılar geri itti, Türk Sahil Güvenlik kurtardı
02.10.2020 - 18:18 | Son Güncelleme: 02.10.2020 - 18:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına itilen 6 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Etiketler : Yunanlı,Türk Sahil Güvenlik,
736142 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/736142.aspx
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