Edinilen bilgiye göre, Datça ile Rodos arası açıklarında bir grup sığınmacı bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgede yaptıkları arama çalışmasında açık denizde sürüklenen lastik bot içinde 6 sığınmacı buldu. Sığınmacılar Sahil Güvenlik teknesine alındı.