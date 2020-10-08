Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya gelecek olması Libya ve Doğu Akdeniz’de yaşanan önemli gelişmelerin olduğu bir zaman dilimine denk gelmesi bakımından dikkat çekiyor.