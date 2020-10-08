Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya gelecek olması Libya ve Doğu Akdeniz’de yaşanan önemli gelişmelerin olduğu bir zaman dilimine denk gelmesi bakımından dikkat çekiyor.
Bakan Akar’dan İtalya ziyareti
08.10.2020 - 11:10 | Son Güncelleme: 08.10.2020 - 11:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere bugün İtalya’ya gidiyor. Bakan Akar ziyareti kapsamında İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile de görüşecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
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