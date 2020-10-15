Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile birlikte Yukarı Karabağ hakkında görüştüğü belirtildi.
Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
15.10.2020 - 19:34 | Son Güncelleme: 15.10.2020 - 19:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile birlikte Yukarı Karabağ hakkında görüştüğü belirtildi.
Etiketler : Bakan Çavuşoğlu,
739181 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739181.aspx
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