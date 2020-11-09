MSB: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
09.11.2020 - 11:52 | Son Güncelleme: 09.11.2020 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.
Etiketler : MSB,
745285 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/745285.aspx
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