Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valimiz Sayın Yunus Sezer'in PCR testi pozitif çıkmış olup genel durumu iyidir. Sayın Valimizin karantina ve tedavi süreci evinde devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.