Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valimiz Sayın Yunus Sezer'in PCR testi pozitif çıkmış olup genel durumu iyidir. Sayın Valimizin karantina ve tedavi süreci evinde devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.
Kırıkkale Valisi'nin testi pozitif çıktı
30.11.2020 - 13:58 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kırıkkale Valisi Yunus Sezer,koronavirüs,
749992 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/749992.aspx
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