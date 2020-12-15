MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
15.12.2020 - 09:57 | Son Güncelleme: 15.12.2020 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,fırat kalkanı,
753326 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/753326.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER