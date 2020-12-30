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Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı gündemiyle toplanacak
30.12.2020 - 13:14 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 13:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı: "Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplanacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak."
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs Bilim Kurulu,
756432 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/756432.aspx
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