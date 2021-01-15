Sağlık Bakanı Koca: "Sayın Devlet Bahçeli’ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız."
Bakan Koca'dan Bahçeli'ye aşı teşekkürü
15.01.2021 - 12:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 12:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca: "Sayın Devlet Bahçeli’ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız."
Etiketler : koronavirüs,fahrettin koca,aşı,
760157 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/760157.aspx
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