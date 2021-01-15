Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Koca: "Sayın Devlet Bahçeli’ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız."