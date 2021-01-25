Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

“Karlı bir Ankara gününde Anıtkabir’i havadan görüntüledik. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”