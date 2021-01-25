Bakanlık yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:
“Karlı bir Ankara gününde Anıtkabir’i havadan görüntüledik. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”
Milli Savunma Bakanlığından kar altındaki Anıtkabir paylaşımı
25.01.2021 - 17:36 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter’dan kar yağışı sonrası Anitkabir’de havadan çekilen görüntüleri paylaştı.
Bakanlık yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Anıtkabir,
762620 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/762620.aspx
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