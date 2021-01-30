Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da hazır bulundu.
Erdoğan, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat'ı kabul etti
30.01.2021 - 22:04 | Son Güncelleme: 30.01.2021 - 22:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat'ı kabul etti.
Etiketler : erdoğan,haberler,görüşme,
763967 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/763967.aspx
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