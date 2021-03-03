Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'de Bolu ve İzmir’den sonra Sakarya’da da istifalar yaşanıyor. 250’yi aşkın kişinin CHP'den istifa kararı aldığı öğrenildi. Bu kişilerin Muharrem İnce’nin ‘Memleket Hareketi’ne katılmaları bekleniyor.

Konuyla ilgili gün içerisinde açıklama yapılacağı belirtildi.