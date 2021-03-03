CHP'de Bolu ve İzmir’den sonra Sakarya’da da istifalar yaşanıyor. 250’yi aşkın kişinin CHP'den istifa kararı aldığı öğrenildi. Bu kişilerin Muharrem İnce’nin ‘Memleket Hareketi’ne katılmaları bekleniyor.
Konuyla ilgili gün içerisinde açıklama yapılacağı belirtildi.
CHP'de 250'yi aşkın istifa daha
03.03.2021 - 14:52 | Son Güncelleme: 03.03.2021 - 14:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Bolu ve İzmir'şin ardından Sakarya’da da istifa depremi yaşanıyor. 250’yi aşkın kişinin istifa ederek Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı öğrenildi.
CHP'de Bolu ve İzmir’den sonra Sakarya’da da istifalar yaşanıyor. 250’yi aşkın kişinin CHP'den istifa kararı aldığı öğrenildi. Bu kişilerin Muharrem İnce’nin ‘Memleket Hareketi’ne katılmaları bekleniyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : CHP,
771832 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/771832.aspx
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