Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Bölgedeki pek çok köyde ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlarımız aralıksız sürüyor." ifadelerine yer verildi.