Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Bölgedeki pek çok köyde ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlarımız aralıksız sürüyor." ifadelerine yer verildi.
Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesine insani yardım
20.03.2021 - 19:58 | Son Güncelleme: 20.03.2021 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor.
Etiketler : Mehmetçik,Barış Pınarı bölgesi,
776093 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/776093.aspx
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