Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir." ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın değerlendirme toplantısı yapacak
04.04.2021 - 18:09 | Son Güncelleme: 04.04.2021 - 18:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın değerlendirme toplantısı yapacak.
Etiketler : erdoğan,haberler,
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