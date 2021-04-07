Güvenlik kaynaklarınca, sosyal medyada, "Haseke kırsalında TSK'ye ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna yönelik" iddiaların doğru olmadığı belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından Haseke iddiasına yalanlama
07.04.2021 - 00:04 | Son Güncelleme: 07.04.2021 - 00:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
"Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
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780522 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/780522.aspx
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