Bakan Selçuk, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Salgınla mücadelemizde büyük özveriyle gece gündüz çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun."
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Bakan Selçuk, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Salgınla mücadelemizde büyük özveriyle gece gündüz çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun."
Etiketler : Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,