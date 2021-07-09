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MSB açıkladı! Hudut hattında 6 kişi yakalandı
09.07.2021 - 15:14 | Son Güncelleme: 09.07.2021 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Van hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden İran’a geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi."
Etiketler : msb,pkk,van,
796012 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/796012.aspx
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