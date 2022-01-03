Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası emekli ve memura ek zam müjdesi verdi. Erdoğan "Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda %28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz. Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak" dedi.

"ÇALIŞANIMIZI ENFLASYONE EZDİRMEYECEĞİZ"

Bunun ardından bir açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geldi. Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Memurlarımızın maaşına yapılacak zam oranı yüzde 30.5 olarak belirlenmiştir. En düşük emekli maaşı ise bin 500 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltilmiştir. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıkladı: Emekli ve memura ek zam müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli maaşının 2500 lira olacağını söyleyerek, memurların maaş artış oranını da yüzde 30,5'e çıkardıklarını açıkladı.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin de zam oranı belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25,65 oranında zammı hak etmiş oldu

İşçi memur ve emeklileri ilgilendiren aralık ayı enflasyonu yarın açıklanıyor İşçi, memur ve emekli milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamıyla zam oranları belli olacak. Zam oranlarının belirleyicisi olan 2021’in 6 aylık enflasyon rakamı için yarın TÜİK tarafından aralık ayısı verileri açıklanacak.