Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dönemde artan koronavirüs vakalarına karşı uyarıda bulundu.

OMİCRON VARYANTININ HIZINI KESELİM

"Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim."

Bu belirtilere dikkat: Delta mı, Omicron mu, grip mi? Kış aylarında koronavirüs enfeksiyonu ile birlikte üst solunum yolu hastalıkları da artış gösterdi. Covid-19'un Delta ve Omicron varyantı ile son zamanlarda sıkça görülen influenza (grip) virüsünün benzer semptomlar göstermesi nedeniyle hastalıklar birbirine karıştı. Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Omicron'un Delta ve griple belirtilerinin benzer, bulaşıcılığının ise hızlı olduğunu söyledi.

Size hangisi bulaşacak? Omicron mu Delta mı? Omicron varyantı dünyada 'tsunami' gibi eserken, ülkemizde de yayılmaya devam ediyor. Omicron’un hafif geçtiği yanılgısına düşülmemesi gerektiğini söyleyen uzmanlar “Türkiye’de hâlâ tehlikeli Delta varyantı yaygın. Hangi varyantın size bulaşacağını bilemezsiniz” uyarısında bulunuyor.