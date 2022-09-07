Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu " Tüm başvuruların tamamen objectif bir şekilde tamamen dijital ortamda analiz edildiğini ifade etmem lazım. Sonrasında biliyorsunuz üniversite açılışları tarihleri aynı gün olmuyor. İl il aşama aşama gerçekleşiyor. Bugün birinci fazı tamamlayarak uygulama aşamasını başlatmış oluyoruz. Birinci faz çalışmalarımızda olağanüstü gayretle çalışan Bakanlık ailesine herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

'TARİHİMİZİN EN YÜKSEK YERLEŞTİRME ORANINI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Kasapoğlu açıklamalarının devamında şu şekilde konuştu;

Biliyorsunuz yeni dönem için başvuru dönemini tamamladık. Başvurular 12 kamu kurumu tarafından analiz edildi. başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimiz gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak puanlama ile tespit edildiler. Yine bu kriterler gelir, başarı, sosyal durum esas alınarak sıralama ortaya kondu. Oluşan sıralama ile öğrencilerimizin kazandıkları okula en yakın bakanlık yurdundan başlamak suretiyle yurtlara yerleştirmeleri gerçekleştirildi.

Yıllık bazda en yüksek talebi almış olmamıza rağmen birinci faz yerleştirmemizde tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. Birinci faz ilk yerleştirmemizde yüzde 80'lik rekor bir karşılama oranına imza attık.

Yurtlarımız dünyanın en güçlü alt yapısı. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla kapasiteye sahip bir alt yapımız var. Birinci faz sonrası 3 faz daha faz. Bugün itibarıyla 2. faz çalışmalarına başlayacağız. Hiç kimse ne ailelerimiz ne gençler endişe etmesinler. Onları bu ortamlarla buluşturma adına çalışmalarımızı faz faz sizlere sonuçları paylaşacağım.

'41 İL TAMAMIYLA YERLEŞİMİNİ BİTİRDİ'

Yedek yerleştirmelerimiz devam edecek. İlk fazda 41 il tamamıyla yerleşimini bitirdi. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ardı, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmara, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırkeşir, Konya, Kütahya, Muğla, Niğde, Sivas, Siirt, Trabzon, Uşak, Yozgat, Şanlıurfa, Van olmak üzere tüm arkadaşlarımızı yerleştirdik.

Bu sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Bunların dışında 10 ilimizde erkek, 4 ilimizde de kız öğrencilerimizin tamamı yedeksiz şekilde yerleştiler.

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