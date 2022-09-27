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Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında;5 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde, eş zamanılı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.
Adana'da flaş FETÖ operasyonu! Tutuklanan zanlı İncirlik Üssü’nde astsubaymış! Adana polisinin yaptığı FETÖ operasyonunda yakalan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan tutuklanan zanlılardan birinin İncirlik Üssü’nde astsubay olduğu ortaya çıktı.
FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu’ nun cezası belli oldu FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu' olduğu iddia edilen Şükrü Yıldırır’ı mahkeme, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.