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Bir süredir haber alınamıyordu! 21 yaşındaki gençten acı haber

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir süredir haber alınamıyordu! 21 yaşındaki gençten acı haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya’da kendisinden bir süredir alınamayan 21 yaşındaki genç evinde ölü bulundu. Gencin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı söylenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Konya’da bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede yaşayan 21 yaşındaki Ebubekir Kesen’den bir süre haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından 21 yaşındaki Ebubekir Kesen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kesen’in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacağı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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