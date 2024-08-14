Giresun'da kayıp olarak aranan kadının derede cesedi bulundu

Giresun'da, kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan ekipler 27 yaşındaki kadını derede ölü buldu. Ceset otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili gözaltların olduğu iddia edildi.

Giresun’da yaşayan 27 yaşındaki Sezen Sarısaray'a yakınları bir süredir ulaşamıyordu. Yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Bölgede ekipler ve vatandaşlar tarafından Sezen Sarısaray'ı arama çalışmaları başlatıldı. Kadın kaybolduğu evden bir buçuk kilometre metre mesafedeki dere yatağında ölü olarak bulundu.

Sezen Sarısaray'ın cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırlarken olayla ilgili gözaltların olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.