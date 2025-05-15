2025-2026 okullar ne zaman açılacak? 2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı!

2025-2026 okullar ne zaman açılacak merakla takip ediliyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor. Okulların ne zaman açılacağı, ara tatil dönemleri ve sömestr tatili gibi önemli tarihler şimdiden merak edilmeye başlandı.

2025-2026 okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenci ve velilerin şimdiden gündemine oturdu. 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair takvim, öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merakla bekleniyor.

Okulların açılış ve kapanış tarihleri, ara tatiller ve sömestr tatili gibi önemli detaylar, yeni döneme dair plan yapmak isteyenler için büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi takvimi duyurdu.

2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni eğitim öğretim dönemi 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Yaz tatilinin ardından milyonlarca öğrenci ve öğretmen, yeni döneme bu tarihte merhaba diyecek. Okul öncesi, birinci sınıf ve lise hazırlık öğrencileri için ise uyum programlarının bir hafta önce başlaması öngörülüyor.

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2026 ARA TATİLLER VE SÖMESTR NE ZAMAN OLACAK?

MEB’in önceki yıllarda uyguladığı eğitim öğretim modeli doğrultusunda, yeni dönemde de ara tatiller ve sömestr tatili belirli tarihlere denk gelecek.

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım arasında, yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayıp 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma son bulmuş olacak.

2025 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılının 26 Haziran 2026 sona erecek. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline çıkacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi 2025-2026 eğitim öğretim takvimi ile öğrenciler tatil dönemlerini değerlendirebilecek.