AK Parti MYK toplantısı yarın yapılacak! Gündemde yerel seçim sonuçları var

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacağı ifade edilmişti. AK Parti MYK toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak merak ediliyor. İşte AK Parti MYK toplantısına ilişkin detaylar…

AK Parti MYK toplantısı ne zaman yapılacak? Yerel seçimlerin sona ermesi ile birlikte AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplantı yapacak. Toplantıya ilişkin ayrıntılar belli oldu.

AK PARTİ MYK TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yarın toplanacak.

MYK toplantısında yerel seçim sonuçları değerlendirilecek. Toplantıda önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırma yapılacak. Bu kapsamda toplantıda, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor.

MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

AK Parti MYK toplantısının yarın saat kaçta başlayacağı bilinmiyor.

AK PARTİ MYK GÜNDEMİNDE YEREL SEÇİM SONUÇLARI OLACAK

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP 35 şehri kazanırken, AK Parti ise 24 şehirde galip geldi. DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah 2, İYİ Parti ise 1 ilde yarışı önde götürdü.

Peki 31 Mart yerel seçimlerinde hangi parti ne kadar oy aldı? Türkiye geneli yüzde 37,74 oy oranıyla birinci olan CHP, 17 milyon 345 bin 876 oy aldı. AK Parti ise yüzde 35,49 ile 16 milyon 313 bin 661 oy aldı.

Seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girmeyen Yeniden Refah Partisi ise 2 milyon 845 bin 553 oy aldı. Yeniden Refah yüzde 6,19 ile en çok oy alan üçüncü parti oldu.