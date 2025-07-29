Çekiç ve Gül Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon nereden izlenir? Yeni bölümleriyle geri geliyor

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Behzat Ç.yeni bölümleriyle geri dönüyor. Çekiç ve Gül Bir Behzat Ç. Hikayesi'ni büyük bir heyecanla bekleyenlere güzel haber verildi. Behzat Ç.'nin 3.sezonu, 8 Ağustos 2025 Perşembe günü yayınlanacak. Peki, Çekiç ve Gül Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon nereden izlenir? İşte tüm ayrıntılar...

Kült yapımlardan biri olan Behzat Ç., uzun bir aranın ardından yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. "Çekiç ve Gül Bir Behzat Ç. Hikayesi" ile yoluna devam edecek dizinin 3.sezonun yayınlanmasına günler kaldı.

Erdal Beşikçioğlu'nun efsane karakteri Behzat Ç. izleyicilerine büyük bir heyecan yaşatacak. Peki, Çekiç ve Gül Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon nereden izlenir?

ÇEKİÇ VE GÜL BİR BEHZAT Ç. HİKAYESİ 3. SEZON NEREDEN İZLENİR?

2025 yılında Türkiye pazarına giriş yapan HBO Max, Çekiç ve Gül Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yayın haklarını üstlendi. Yani, Çekiç ve Gül Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon bölümleri yalnızca HBO Max platformunda üzerinden izlemek mümkün olacak.

Daha önce BluTV'de yayınlanan. Behzat Ç. 3.sezonda yoluna HBO Max ile ilerleme kararı aldı. Dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Derin Beşikçioğlu, Kaan Sevi, Eray Eserol, Selen Öztürk, Gonca Yakut, Önder Selen, Güven Kıraç, Ege Aydan ve Ayça Eren gibi ünlü isimler yer alacak.

ÇEKİÇ VE GÜL BİR BEHZAT Ç. HİKAYESİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çekiç ve Gül Bir Behzat Ç. Hikayesi 8 Ağustos'ta yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi şimdiye kadar 2 sezon, toplamda 15 bölüm olarak yayınlandı. İlk bölüm 6 Aralık 2022 tarihinde BluTV’de, daha sonra Max platformunda ekrana geldi. Her sezon yaklaşık 7–8 bölüm olarak şekillendi.