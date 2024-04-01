Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı kim oldu? Gaziantep Şehitkamil seçim sonuçları 31 Mart 2024

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı kesin olmayan sonuçlara göre CHP'den Umut Yılmaz seçildi. Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri tamamlandı. Seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için oy kullandı. Oy sayımının tamamlanmasının Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı ve seçim sonuçları araştırılıyor. İşte, detaylar...

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı kim oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimleri geride kalırken kesin olmayan sonuçlara göre yerel yöneticiler de belli oldu. Detaylar...

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI KİM OLDU?

Şehitkamil Belediye Başkanı, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 39.66 oy oranı ile CHP adayı Umut Yılmaz oldu.

ŞEHİTKAMİL OY ORANLARI

Toplam açılan sandık: % 99.94

CHP: % 39.66

AK Parti: % 25.92

YRP: % 15.34

Belediye Meclisi

CHP: % 33.60

AK Parti: % 28.42

YRP: % 15.85