İnci Taneleri final mi, ne zaman? Sezon finali tarihi belli oldu.

İnci Taneleri iki sezonu geride bırakırken final söylentileri konuşuluyor. Yılmaz Erdoğan'ın hem yazdığı hem de başrolünde yer aldığı yapımın veda tarihi yaklaşırken final kararından vazgeçildi. İzleyiciler Azem'in hikayesinin nasıl sonlanacağı merakla beklenirken sezon finali tarihi ve bölümü belli oldu.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen "İnci Taneleri" BKM imzasıyla Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazal Ergüçlü, Selma Ergenç ve Kubilay Aka gibi oyuncular yer alıyor.

İNCİ TANELERİ FİNAL Mİ?

İnci Taneleri dizisi final yapmaya hazırlanıyordu. 45. bölümde ekrana veda etmesi planlanan dizinin final kararından vazgeçildi. 3. sezonuyla yaz sonrası ekran macerasına devam edecek yapımdan gelen devam kararı izleyicilerini mutlu etti.

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem yönetirken çok yoruldu ve bu nedenle İnci Taneleri, 45. bölümde final kararı almıştı. Diziye devam etmek isteyen kanal ile yapım şirketi BKM 3. sezon konusunda anlaşmaya vardı.

Önümüzdeki yıl ekran macerasına devam edecek İnci Taneleri sezon finalini 44. bölümde yapacak. Dizinin 15 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapması bekleniyor.

Azem, Dilber ve Piraye'nin kesişen hayatları ve Azem'in çocuklarıyla ilişkisi sezon finaline yaklaştıkça derinleşiyor.

İNCİ TANELERİ KAÇINCI BÖLÜMDE SEZON FİNALİ YAPACAK?

İnci Taneleri'nin 44. bölümde sezon finali yapacağı öğrenildi. BKM'nin imzasını taşıyan ve Şenol Sönmez'in yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu Yılmaz Erdoğan kaleme alıyor.

Oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Ümit Beste Kargın, Orkuncan İzan ve Furkan Rıza Demirel yer alıyor.