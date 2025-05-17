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Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? Bayram tatili kararları gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? Bayram tatili kararları gündemde!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca vatandaş, bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı’nda hafta sonuyla birleştirilerek uzatılan bayram tatili uygulamasının Kurban Bayramı’nda da geçerli olma ihtimali merak konusu oldu.

Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Kurban Bayramı tatilinin hafta sonuna denk gelmesi ve Pazartesi günü sona erecek olması bayram tatilinin 9 güne uzatılma beklentilerini artırıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Kurban Bayramı’nın 9 güne çıkarılması için gözler hükümetten çıkacak karara çevrildi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu günleriyle birleştirilerek 9 güne uzatılmıştı. Benzer bir uygulamanın Kurban Bayramı’nda da uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması için 10, 11, 12 ve 13 Haziran tarihlerinde idari izin kararı çıkması gerekiyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? Bayram tatili kararları gündemde! - 1. Resim

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Yeni bir karar çıkmaması durumunda bayram tatili 4 gün sürecek. Ancak Perşembe gününe denk gelen arife günü yarım gün resmi tatil olduğu için birçok kurum 5 Haziran’da yarım gün hizmet verecek. Ek izin kararı alınmazsa Kurban Bayramı tatil süresi 4.5 günle sınırlı kalacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram arifesi ise 5 Haziran Perşembe günü eda edecek. 

Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? Bayram tatili kararları gündemde! - 2. Resim

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı arifesi  5 Haziran Perşembe günü eda edecek. Bu günde kamu kurum ve kuruluşları yarım gün resmi tatil olacak. Perşembe günü öğleden sonra kamu çalışanları izinli olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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