Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? Bayram tatili kararları gündemde!

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca vatandaş, bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı’nda hafta sonuyla birleştirilerek uzatılan bayram tatili uygulamasının Kurban Bayramı’nda da geçerli olma ihtimali merak konusu oldu.

Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Kurban Bayramı tatilinin hafta sonuna denk gelmesi ve Pazartesi günü sona erecek olması bayram tatilinin 9 güne uzatılma beklentilerini artırıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Kurban Bayramı’nın 9 güne çıkarılması için gözler hükümetten çıkacak karara çevrildi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu günleriyle birleştirilerek 9 güne uzatılmıştı. Benzer bir uygulamanın Kurban Bayramı’nda da uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması için 10, 11, 12 ve 13 Haziran tarihlerinde idari izin kararı çıkması gerekiyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Yeni bir karar çıkmaması durumunda bayram tatili 4 gün sürecek. Ancak Perşembe gününe denk gelen arife günü yarım gün resmi tatil olduğu için birçok kurum 5 Haziran’da yarım gün hizmet verecek. Ek izin kararı alınmazsa Kurban Bayramı tatil süresi 4.5 günle sınırlı kalacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram arifesi ise 5 Haziran Perşembe günü eda edecek.

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı arifesi 5 Haziran Perşembe günü eda edecek. Bu günde kamu kurum ve kuruluşları yarım gün resmi tatil olacak. Perşembe günü öğleden sonra kamu çalışanları izinli olacak.