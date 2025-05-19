Kurban Bayramına kaç gün kaldı? 2025 bayram tatili sayacı

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı’na kaç gün kaldığını araştırmaya başladı. 2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak.

Hicri Takvim ile Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl 10-11 gün erkene çekilen Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, Kurban Bayramına kaç gün kaldığı sorusuna cevap arıyor.

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılı Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram arifesi ise 5 Haziran Perşembe günü eda edilecek.

Kurban Bayramı’nın ilk gün, 6 Haziran Cuma, ikinci günü 7 Haziran Cumartesi, üçüncü gün, 8 Haziran Pazar ve dördüncü günü 9 Haziran Pazartesi olacak.

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI SAYAÇ?

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek. 19 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Kurban Bayramı’na 18 gün kaldı.

KURBAN BAYRAMI SAYACI

Haziran ayına gün gün yaklaşırken Kurban Bayramı tarihi merak konusu oldu. 19 Mayıs Pazartesi günü baz alındığında bayrama 2 hafta 4 gün kaldı.

2025 KURBAN BAYRAMI ARİFESİ NE ZAMAN?

Bayram arifesi, 5 Haziran 2025 Perşembe günü eda edilecek. Arife günü, kamu kurum ve kuruluşları yarım gün resmi tatil olacak.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

Kurban Bayramı’nın Cuma günü başlaması, tatil süresiyle ilgili beklentileri artırdı. Kurban Bayramı 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Ancak bayram tatilinin hafta sonu ile birleştirilerek 9 gün resmi tatil edilmesi hükümetin gündeminde yer alıyor.