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Oy kullandığım sandık sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? Sandık numarasına göre oy sonuçları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oy kullandığım sandık sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? Sandık numarasına göre oy sonuçları

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Türkiye genelinde sandık sonuçlarının neredeyse yüzde 100’ü netleşti. Sandıkların açılması ile birlikte seçmen tarafından ilk merak edilenler sandığımda kaç oy çıktı, hangi aday ve parti çıktı soruları oldu. Oy kullandığım sandık sonuçlarını nasıl öğrenebilirim, diyen seçmenler için haberimizde yer alan bilgiler ışığında sandık numarasına göre oy sonuçları ekranını görüntüleyebilirsiniz.

Oy kullandığım sandık sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? Yerel seçimlerin ardından sandık sonuçları belli oldu ve hangi sandıktan hangi parti ve adayların kazandığı netleşti.

OY KULLANDIĞIM SANDIK SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

31 Mart seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler sandık sonuçlarına çevrildi. Sandığımdan kaç oy çıktığını nasıl öğrenebilirim diyen seçmenlerin kesin sonuçların YSK tarafından açıklanması beklemesi gerekiyor. Kesin sonuçların YSK tarafından duyurulmasının ardından YSK’nın sonuç sayfası üzerinden sandık numaranızı girerek sandığınızda hangi aday ve partileri oy çıktığını öğrenebilirsiniz.

YSK KESİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Oy sayımının neredeyse tamamlanmasının ardından bugün itibarıyla itiraz süreci başladı. 2 Nisan saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itirazlar yapılabilecek. İlçe seçim kurulu ise 4 Nisan saat 17.00'ye kadar itirazları sonuca bağlayacak. 5 Nisan'a kadar İl Seçim Kurulları'na itiraz süreçleri düzenlenecek ve 7 Nisan günü sonuçlar ilan edilecek. YSK'ya itiraz süresi de 3 gün sürecek ve kesin sonuçlar tüm itirazların sonuçlanması sonrası 13 Nisan'da duyurulacak.

Oy kullandığım sandık sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? Sandık numarasına göre oy sonuçları - 1. Resim

MUHTARLIK SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLEBİLİR?

Sandıkların sayılma işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandık sonuçları ve tutanaklarına YSK'dan ulaşılabiliyor. Oy kullandığını sandıkta hangi partinin ne kadar oy aldığı ve muhtarlık seçimlerinin nasıl sonuçlandığını öğrenmek isteyen vatandaşlar YSK'nın sonuç sayfası üzerinden ulaşabilir. 31 Mart seçiminin verilerine henüz ulaşılamıyor ancak gün içinde paylaşılması bekleniyor.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI NE OLDU?

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP 35 şehri kazanırken, AK Parti ise 24 şehirde galip geldi. DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah 2, İYİ Parti ise 1 ilde yarışı önde götürdü.

Peki 31 Mart yerel seçimlerinde hangi parti ne kadar oy aldı? Türkiye geneli yüzde 37,74 oy oranıyla birinci olan CHP, 17 milyon 345 bin 876 oy aldı. AK Parti ise yüzde 35,49 ile 16 milyon 313 bin 661 oy aldı.

Seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girmeyen Yeniden Refah Partisi ise 2 milyon 845 bin 553 oy aldı. Yeniden Refah yüzde 6,19 ile en çok oy alan üçüncü parti oldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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