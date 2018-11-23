Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendirci, geleceğe dair planları dahil olmak üzere birçok konuda şu açıklamalarda bulundu...

* İzleyenler oyunculuğumu çok övüyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Ortaya böyle bir şey çıkacağını ben de tahmin etmiyordum.

* Müslüm Gürses’in gençliğini oynarken korkum olmadı, çünkü kendime güveniyordum. Hiç oyunculuk eğitimi almadım. Yürekten gelerek oynadım.

* Bazı sahnelerimizde güle oynanaya geldiğimiz zamanlarımız vardı. Ama annenin ölme sahnesinde bütün ekip hiç gülmedik. Yönetmenim, 'oğlum bugün gülmek yok sana' dedi. Bir gün boyunca sette gülmedik ve karavanın içinde o psikolojiyi yaşadım.

* Filmi ilk izlerken çok duygulandım. Ön yargıyla gidenlerde oldu fakat sonra ağlayarak çıktılar.

* Liseyi bitirdikten sonra konservatuvar eğitimi almak istiyorum.