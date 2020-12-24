Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yeni klip için 40 kişilik bir ekipten destek alan 33 yaşındaki şarkıcı, çekimlerin ardından bu görüntüleri de sosyal medya hesabı Instagram’dan hayranlarıyla paylaştı. Yurt, dünya çapında Amerikalı sanatçı Katy Perry’den sonra bu yöntemi kullanan ikinci şarkıcı oldu.