Bu yeni klip için 40 kişilik bir ekipten destek alan 33 yaşındaki şarkıcı, çekimlerin ardından bu görüntüleri de sosyal medya hesabı Instagram’dan hayranlarıyla paylaştı. Yurt, dünya çapında Amerikalı sanatçı Katy Perry’den sonra bu yöntemi kullanan ikinci şarkıcı oldu.
Tuğba Yurt’tan VR Teknolojisiyle yeni klip geliyor
24.12.2020 - 15:49 | Son Güncelleme: 24.12.2020 - 15:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genç şarkıcı Tuğba Yurt, YouTube'a eklenen VR Virtual Reality (Sanal gerçeklik) özelliklerine uygun bir klip çekti.
Etiketler : Tuğba Yurt,
755227 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/755227.aspx
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