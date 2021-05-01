Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sabah hastane odasından çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Akalın “Dün 4 saatlik bir ameliyat geçirdim. Göğüs ağrılarından kurtaran Aylin hocama teşekkürler" ifadesinde bulundu.