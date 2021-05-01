Bu sabah hastane odasından çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Akalın “Dün 4 saatlik bir ameliyat geçirdim. Göğüs ağrılarından kurtaran Aylin hocama teşekkürler" ifadesinde bulundu.
Demet Akalın ameliyat oldu
01.05.2021 - 14:00 | Son Güncelleme: 01.05.2021 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alişan ile Star TV'de hafta içi her gün program sunan ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün sessiz sedasız gittiği hastanede ameliyat olduğunu duyurdu.
Etiketler : Demet Akalın,
786974 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/786974.aspx
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