Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerini Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük'ün paylaştığı FOX ekranlarının sevilen dizisi Baraj, final yapıyor. 11 Mayıs akşamı ekranlara gelecek olan 39. bölümü izleyicisine veda edecek olan dizinin fragmanı yayınlandı.

Tarık Akan ve Türkan Şoray'ın başrolünde yer aldığı Yeşilçam filmi Baraj'dan uyarlanarak başlayan ancak farklı bir yol izleyen dizi, reyting yarışında büyük kan kaybı yaşamıştı.

BARAJ 39. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI YAYINLANDI

Baraj final bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor. Son bölümde Nazım yine Tarık'ın oyununa gelmişti. Bahar'ın yaralanmasından dolayı tutuklanan Nazım final bölümünde kurtulabilecek mi? Fragmanda Bahar'ın uyanıp gerçekleri anlatmaması için öldürüldüğü görüntüler paylaşıldı, heyecan arttı! Finalde neler olacak heyecanla bekleniyor.

REYTİNG YARIŞINDA GERİYE DÜŞTÜ

Salı günleri izleyiciyle buluşan dizinin final kararı almasındaki en önemli faktörün reytingler olduğu iddia edildi. Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu gibi dizilerle boy ölçüşemeyen dizide reyting kaybı yaşanmıştı.