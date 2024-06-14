Hasan Can Kaya yasaklı madde verdiği genç kızı evinde zorla tuttuğu iddiasını yalanladı

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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kıza yasaklı madde verip evinde alıkoyduğu iddia edilmişti. Kaya, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve iftira atanlara yönelik yasal haklarını kullanacağını söyledi.

İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kız, burada tanıştığı ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Levent'teki evine gittiğini ve evde Kaya tarafından alıkonduğunu öne sürdü. İddialara Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi.

HASAN CAN KAYA'DAN İLK AÇIKLAMA: HABERLER GERÇEK DIŞI

Hasan Can Kaya, genç kıza yasaklı madde verip evinde zorla tuttuğu iddiasını yalanladı. Açıklamasında ise “Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim. Arkadaşlar itibar suikasti var. Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim” dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü komedyen Hasan Can Kaya, İstanbul'daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katıldı. Kaya, burada eğlendiği esnada yine partiye katılan 23 yaşındaki Nazlıcan A. ile tanıştı. Bir süre sohbet eden ikili, partinin bitiminde Kaya'nın Levent'teki evine gitti. İçeride sohbet etmeye başlayan ikili bu esnada iddiaya göre alkol aldı.

"MADDE VERDİLER, EVDEN ÇIKMAMA İZİN VERMİYOR"

Sohbet devam ederken gecenin ilerleyen saatlerin Nazlıcan A. iddiaya göre, Hasan Can Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine genç kız evden çıkmak istedi ancak iddiaya göre Kaya, çıkmasına izin vermedi. Kaya'ya tepki gösteren genç kız cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden arkadaşına canlı konum attı. Daha sonra da “Bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor” dedi.

POLİSLER GENÇ KIZI KURTARDI

Mesajları gören arkadaşı polis ekiplerine ihbarda bulundu. Canlı konumdan genç kızın yerini tespit eden Beşiktaş polisi, gece saatlerinde adrese geldi. Genç kızın içeride olduğu belirlenmesi üzerine polis ekipleri, Nazlıcan A.‘yı içeriden çıkarttı. Genç kızın şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Hasan Can Kaya da emniyete götürüldü.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan emniyette ifadesi alınan genç kız, kendisini alıkoyan Kaya'dan şikayetçi olmadığını belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri genç kıza, olay yasal hakları hakkında bilgi vererek yaşanan olayı ve genç kızın ifadesine savcılığa aktardı.

HASAN CAN KAYA SERBEST BIRAKILDI

Savcılık ise tutanak tutulması sonrasında emniyette bulunan Hasan Can Kaya'nın serbest bırakılmasını talimatını verdi. Emniyette ifadesi alınan Kaya ise suçlamaları reddederek iddia edilenlerin yaşanmadığını ve Nazlıcan A. evde bulunduğu esnada evde başka kadınların da olduğunu iddia etti. Tutanak tutulması sonrasında Hasan Can Kaya serbest bırakıldı.