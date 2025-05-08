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Oyuncu Yonca Şahinbaş'tan babası Mahmut Cevher ile ilgili olay itiraf! "Bir şeyler ters gibi geliyordu"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Mahmut Cevher’in kendisi gibi oyuncu olan kızı Yonca Şahinbaş, katıldığı programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Şahinbaş,” Kendisiyle yaklaşık 9-10 yıldır yüz yüze hiç görüşmedik” dedi.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Mahmut Cevher'in kızı, oyuncu Yonca Şahinbaş, Haberler.com'da yayınlanan Haber Bahane programına katıldı.

Oyuncu Yonca Şahinbaş'tan babası Mahmut Cevher ile ilgili olay itiraf!

Ünlü isim programda samimi açıklamalarda bulundu. Yıllardır herkes tarafından merak edilen "soyadı tercihi" konusunun perde arkasını ilk kez açıkladı.

Oyuncu Yonca Şahinbaş'tan babası Mahmut Cevher ile ilgili olay itiraf!

Oyuncu, “Asla Vazgeçmem” dizisinde oynarken annesinin kendisini arayarak ‘Baban senin Cevher soyadını kullanmanı istemiyor’ dediğini açıkladı.

Oyuncu Yonca Şahinbaş'tan babası Mahmut Cevher ile ilgili olay itiraf!

"SOYADIMI BABAMA JEST OLSUN DİYE KULLANIYORDUM"

Şahinbaş, “Hiç sıkıntı değildi. Hemen yapımcıyı aradım, jenerikte soyadımı değiştirdik. O anda Instagram hesabımı da Şahinbaş olarak güncelledim. Zaten Cevher soyadını babama jest olsun diye kullanıyordum. Sırf anne ve baba diye sevmek zorunda mıyız? Böyle hissetmediğim için huzursuzluk duyuyordum. Sanki bir şeyler ters gibi geliyordu” dedi.

Oyuncu Yonca Şahinbaş'tan babası Mahmut Cevher ile ilgili olay itiraf!

Oyuncu, psikolog desteği aldığını da belirtti ve ekledi:

“Terapistim, ‘Karşılıklı sağlıklı bir ilişki yoksa sevmek zorunda değilsin’ dedi. Babamla hiçbir zaman çok güçlü bir bağımız olmamış gibi hissediyorum. Bu nedenle bir kopuştan söz etmek de pek mümkün değil; her şey kendiliğinden gelişti. Babamla ilgili anılarım var ama pek tatlı değiller. Kendisiyle yaklaşık 9-10 yıldır yüz yüze hiç görüşmedik. Zaten annemle babam birkaç yıl önce ayrıldı.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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