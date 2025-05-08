Oyuncu Yonca Şahinbaş'tan babası Mahmut Cevher ile ilgili olay itiraf! "Bir şeyler ters gibi geliyordu"

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Mahmut Cevher’in kendisi gibi oyuncu olan kızı Yonca Şahinbaş, katıldığı programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Şahinbaş,” Kendisiyle yaklaşık 9-10 yıldır yüz yüze hiç görüşmedik” dedi.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Mahmut Cevher'in kızı, oyuncu Yonca Şahinbaş, Haberler.com'da yayınlanan Haber Bahane programına katıldı.

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Ünlü isim programda samimi açıklamalarda bulundu. Yıllardır herkes tarafından merak edilen "soyadı tercihi" konusunun perde arkasını ilk kez açıkladı.

Oyuncu, “Asla Vazgeçmem” dizisinde oynarken annesinin kendisini arayarak ‘Baban senin Cevher soyadını kullanmanı istemiyor’ dediğini açıkladı.

"SOYADIMI BABAMA JEST OLSUN DİYE KULLANIYORDUM"

Şahinbaş, “Hiç sıkıntı değildi. Hemen yapımcıyı aradım, jenerikte soyadımı değiştirdik. O anda Instagram hesabımı da Şahinbaş olarak güncelledim. Zaten Cevher soyadını babama jest olsun diye kullanıyordum. Sırf anne ve baba diye sevmek zorunda mıyız? Böyle hissetmediğim için huzursuzluk duyuyordum. Sanki bir şeyler ters gibi geliyordu” dedi.

Oyuncu, psikolog desteği aldığını da belirtti ve ekledi: