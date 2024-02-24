Türkiye’yi sarsan ‘Oğuz Erge’ cinayeti Gaddar dizisine konu oldu! Son bölüm sosyal medyaya damga vurdu

Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisine, İzmir’de üşüdüğü için taksisine aldığı yolcu tarafından vahşice öldürülen Oğuz Erge konu oldu. Söz konusu bölüm sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İzmir Gaziemir'de üşüdüğü için taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen 44 yaşındaki Oğuz Erge cinayeti Gaddar dizisine konu edildi. Now TV’de yayınlanan dizide izleyiciyle buluşan görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.

Ay yapım imzalı ‘Gaddar’ dizisi dün akşam 6. bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle takip edilen dizide, üşüdüğü için aracına aldığı cani tarafından öldürülen Oğuz Erge ile ilgili bir sahne yer aldı.

ÖLDÜRÜP CANSIZ BEDENİNİ ASTI

Dizide Dağhan karakterini üstlenen Çağatay Ulusoy, 2 çocuk babası taksici Rüstem Ayaz’ı öldüren katili yakalamak için bir eve baskın yapıyor. Ardından “Rüstem abinin selamı var, iyi uçuşlar diledi” deyip katili camdan atıyor. Daha sonra ise cesedi alıp dükkana asıyor. Babasına ise “Oğlunun katili, gözün açık gitmesin” diyor. Babası “Delikanlı adın ne, kime dua edeceğini bileyim?” diye diye soruyor, Dağhan ise ‘Gaddar’ diye cevap veriyor.

NE OLMUŞTU?

Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzeri ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adreste yakalanarak tutuklanmıştı.

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı. Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ceza istenmişti.