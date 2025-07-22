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Ünlü şarkıcı Şevval Sam iddialı diziyle ekranlara dönüyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü şarkıcı Şevval Sam iddialı diziyle ekranlara dönüyor!
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şevval Sam, dijital platformlar için hazırlanan özel bir projeyle setlere geri dönüyor. Ünlü oyuncu, senaryosunu Ece Yörenç’in kaleme aldığı “Sonra Gözler Görür” dizisinde başrolü üstleniyor.

Hem şarkıcılık hem de oyunculuk kariyerinde adından sıkça söz ettiren Şevval Sam, setlere iddialı bir projeyle geri dönüyor. Ünlü oyuncu, Netflix için hazırlanan dijital dizi “Sonra Gözler Görür”de başrolü üstlenecek.

Ünlü şarkıcı Şevval Sam iddialı diziyle ekranlara dönüyor! - 1. Resim

Senaryosunu Ece Yörenç’in yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Bertan Başaran’ın oturduğu dizi, Hikmet Hükümenoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlandı. Sam, dizide gazeteci olan Ezgi Sezgin’i canlandıracak.

Ünlü şarkıcı Şevval Sam iddialı diziyle ekranlara dönüyor! - 2. Resim

"SONRA GÖZLER GÖRÜR" DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hikâyede, çocukluğunun geçtiği kasabaya dönen Ezgi, kendisini karmaşık bir cinayet vakasının tam ortasında buluyor. Gerilim ve gizem dolu dizinin oyuncu kadrosunda Mert Fırat, Uğur Aslan, Fırat Çelik ve Başak Daşman gibi isimler yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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