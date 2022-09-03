Türkiye Gazetesi

Zirve şaşırttı! Hangi il döviz hangi il Türk Lirası biriktiriyor? Liste belli oldu Döviz kurundaki yükselişe karşı önlem olarak geliştirilen 'Kur Korumalı Mevduat' etkisini hissettiriyor. 2012 yılında TL mevduatların toplam tasarruf mevduatları içerisindeki oranı yüzde 50'nin üzerinde olan şehir sayısı 7 iken, Kur Korumalı Mevduatın devreye alınması sonrası 2022'de bu sayı 25’e çıktı. Bu kapsamda TL mevduatının en yüksek olduğu il Bitlis olurken, Döviz Tevdiat Hesabı oranı en yüksek il ise Aksaray oldu. İşte merak edilen o liste...