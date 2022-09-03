Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayraktar Kızılelma'yı imzaladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ'in beşinci gününde ödül kazanan yarışmacılara ödüllerini verdi. Ardından ise Bayraktar Kızılelma'yı imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı: İleri gidersen bedeli ağır olur Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz'de önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizine tepki gösteren Erdoğan, "Yunanistan'a tek bir cümlemiz var: İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı.
Akılalmaz olay! 2 yamaç paraşütçüsü otobanın ortasına çakılarak feci şekilde öldü Batman'da yamaç paraşütü yaparken inişe geçen 2 paraşütçü kara yolunun ortasına çakıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika: Ünsal Ban ve 'Ankara Kuşu' gözaltına alındı Son dakika haberine göre; adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ban'ı gözaltına almaya giden ekipler 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar'ı da Ban'ın evinde yakalandı. İki isim gözaltına alındı.
Selçuk Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST KARADENİZ'de önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, etkinliği ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu için "Talihsiz açıklamaları oldu" dedi.
Hedefleri tek atışta imha ediyor… Türk ordusunun tankları artık 'Volkan' ile vuracak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında ‘M60T Tanklarına İlave Yetenek Kazandırılması Projesi Sözleşmesi’ imzalandı. Böylece TSK’nin karadaki en önemli ‘vurucu güçlerinden’ M60T tanklara yeni kabiliyetler kazandırıldı. Yani artık TSK'nin tankları milli imkanlarla geliştirilen atış kontrol sistemleriyle vuracak.
Bakan Soylu'dan evlat nöbetinin 4. yılında çarpıcı mesaj: PKK'yı söküp atmak ABD'yi söküp atmaktır İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da evlat nöbetinin 4. yılında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, açıklamasının bir bölümünde ''PKK ve YPG'nin patenti ABD'dedir. Onlar olmasa böyle bir terör örgütü olmaz. Bizim ABD'ye ve Avrupa'ya ihtiyacımız yok. Bizi zayıflatmak için her türlü senaryoyu uyguluyorlar'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılı işaret etti: Memur, işçi ve emekli maaşlarına büyük zam yolda Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'da en önemli gündem maddesi ekonomi oldu. Toplumun her kesimini rahatlatacak adımlar atılacağını MYK üyeleriyle paylaşan Erdoğan, 2023 seçimleri için de parti kurmaylarına talimat verdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarına iyi bir zam yapılacağını da partililerle paylaştığı öğrenildi.
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! “Hangisi meler?” sorusunda eleniyordu, geldiği rakamla şaşkına çevirdi Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümüne yarışmacı Leyla Altıparmak damga vurdu. İlk soruda joker hakkını kullanarak elenmekten kurtulan yarışmacı 200 bin TL’lik soruyu açtırarak herkesi şaşırttı.
Numan Kurtulmuş'tan EYT sorusuna cevap: Vakti gelince açıklama yapılır AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, EYT çalışmasında gelinen son noktaya ilişkin soruyu, "Bakanlık çalışıyor. Vakti gelince açıklama yapılır" şeklinde cevapladı.
PKK kaçacak delik arıyor! Bakan Yardımcısı Çataklı duyurdu: Son 1 ayda 90 terörist etkisiz İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Ağustos ayında "5’i liste dışı, 2’si gri, 4’ü turuncu ve 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16’sı ölü, 60’ı sağ, 14’ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece hain terör örgütü PKK'ya 1 ayda resmen ' demir yumruk' vuruldu.
Zirve şaşırttı! Hangi il döviz hangi il Türk Lirası biriktiriyor? Liste belli oldu Döviz kurundaki yükselişe karşı önlem olarak geliştirilen 'Kur Korumalı Mevduat' etkisini hissettiriyor. 2012 yılında TL mevduatların toplam tasarruf mevduatları içerisindeki oranı yüzde 50'nin üzerinde olan şehir sayısı 7 iken, Kur Korumalı Mevduatın devreye alınması sonrası 2022'de bu sayı 25’e çıktı. Bu kapsamda TL mevduatının en yüksek olduğu il Bitlis olurken, Döviz Tevdiat Hesabı oranı en yüksek il ise Aksaray oldu. İşte merak edilen o liste...
Yürek dağlayan anlar! Kafası taşla ezilerek öldürülen kadının küçük kızı gözyaşlarını tutamadı Adana’da eski kocası tarafından kafası taşla ezilerek öldürülen Şermin’in annesi Durdu, “Ciğerim yandı. Beni yakanı da Allah yaksın” diyerek feryat etti. Bu sırada öldürülen kadının küçük kızı Ada ise anneannesinin omzuna başını koyarak ağladı. Küçük kızın ağlaması yürekleri yaktı.
Türkiye'nin Kısa Menzilli Vurucu Gücü: BORA adrese teslim vuruyor! ROKETSAN tarafından üretilen yerli füze BORA, TSK'nın kısa menzilli taktik balistik füze ihtiyacını karşılamak için geliştirildi. 2017 yılında hizmete giren Bora füzelerinin, ihracat versiyonu ise 'Kaan' olarak biliniyor. BORA'nın daha uzun menzilli bir varyantı olan Bora-2 ise geliştirilme aşamasında.
Elon Musk'ın hayaliydi... Türkiye'de hyperloop çalışmaları başladı: İstanbul - Ankara arası 17 dakikaya inecek Milyarder iş insanı Elon Musk'ın ABD'de geliştirmeye çalıştığı hyperloop ulaşım projesi Türkiye'de de ilgi görüyor. TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), sağladığı altyapıyla üniversite öğrencilerinin yenilikçi ulaşım sistemlerinde dünya çapındaki teknolojik gelişime yönelik çözümler üretmesine imkan sunuyor. Son olarak düzenlenen hyperloop yarışmasında dikkat çeken projeler tanıtıldı. Bunlardan biri de İstanbul ile Ankara arasındaki ulaşım mesafesini 17 dakikaya indirebilecek proje...
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde acılı bekleyiş sürüyor: 3 yıl geride kaldı Kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019’da oturma eylemi başlatan ailelerin destansı direnişi 3 yılı geride bıraktı 4’üncü yılına girdi. Çocuklarının kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'liler, her fırsatta yüreği yanan annelerin eylemini engellemeye ve provoke etmeye çalıştı ancak anneler pes etmedi. Gözleri yaşlı olan anneler kararlılıkla çocuklarını beklemeyi sürdürüyor.
Terör bitti, turistler akın etti! Munzur Dağları'nda dört mevsim bir arada yaşanıyor Terörden arındırılarak huzur ve güvenin tesis edildiği 3300 rakımlı Munzurlar, turistlerin ilgi odağı oldu. Yerli turistler, fotoğraf sanatçıları ve doğa tutkunları bölgeye akın ediyor.
Hem Rusya'nın S-400'üne hem de ABD'nin Patriot’una rakip: ROKETSAN SİPER gümbür gümbür geliyor ROKETSAN İleri Teknolojiler ve Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Sartuk Karasoy, SİPER füzelerinin S-300, S-400 ve Patriot gibi sistemlerin görev yaptığı irtifa ve menzilleri kapsayacak şekilde bloklar halinde tasarlanıp, geliştirildiğini açıklayarak, bu sistemlere rakip olduğunu açıkladı.
Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak geliyor (3 Eylül 2022 hava durumu) Meteoroloji 3 Eylül 2022 hava durumu tahminini açıkladı, sağanak beklenen iller belli oldu. Önümüzdeki günlerde yurt genelinde sıcaklıklar düşecek. Karadeniz, Marmara ve Ege'nin iç kesimlerinde sağanak beklenirken, özellikle yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar 5 ila 7 derece inecek. İşte il il hava durumu tahminleri...
Rusya, robot terminatörü Ukrayna cephesine sürdü Rus lider Putin dünyanın ilk robot askerini Ukrayna cephesine sürdü. Yapay zekâlı robot asker Fedor, üreticileri tarafından ‘tam bir terminatör’ olarak tanımlanıyor. Bir yıldır savaş eğitimi alan Fedor, Herson’daki savaş hattında görevlendirildi.
Kılıçdaroğlu oy için FETÖ'ye umut oldu CHP liderinin vaadi, FETÖ’ye moral verdiği şeklinde değerlendirildi. Eski Tümamiral Cihat Yaycı “FETÖ, mazlumu oynayan bir zalimdir. Haine merhamet vatana ihanettir. Bunu görmeyene devlet teslim edilemez” dedi.
PKK kampını Yunan askerleri koruyor Terörist K.T. eğitim aldığı kampın bulunduğu alanın Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nce askerî yasak bölge kapsamında olduğunu söyledi
Avrupa enerji krizine karşı kemeri daha fazla sıkıyor Vitrinler, kamu binaları, ibadet mekânları kararıyor, halka tasarruf çağrısı yapılıyor, çamaşır ve bulaşık makinelerine kullanım saati sınırı getiriliyor...
Zamma rağmen en ucuz gaz Türkiye’de Doğalgazda ve elektrikte sübvansiyonu sürdüren Türkiye, konutlarda son yapılan yüzde 20’lik zamma rağmen doğalgaz fiyatları açısından Avrupa’dan avantajlı durumda.
Estetikte Kore tehlikesi: Gençler onlara benzemeye çalışıyor! K-pop (Güney Kore kökenli pop akımı) güzellik trendinin etkisinde kalan ergenler, dış görünüşlerini değiştirmek için ailelerine baskı yaparak estetikçilerin kapısını çalıyor.
İlk “saldırı”nın Türkiye’den gelmesi için TSK içindeki FETÖ kriptolar uyandırıldı Çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıyayız.Tehlike içimizden gelecek ama ABD ile Yunanistan’a hizmet edecek.
Sürücüleri sevindirecek haber: Brent petrol çakıldı, akaryakıtta çifte indirim! Pompaya yansıdı Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan enerji krizi, brent petrolün varil fiyatını rekor rakamlara yükseltmişti. Uzun süredir brent petrolde döviz etkisiyle de yaşanan dalgalanma yerini düşüşe bıraktı. Öyle ki; Brent petrolde sert bir düşüş yaşandı, varil fiyatı 92 doalr seviyesine kadar geriledi. Yaşanan sert düşüşün ardından akaryakıtta beklenen indirim haberi de geldi. Benzinde 1 lira 51 kuruş motorinde ise 2 lira 41 kuruş indirim geldi.
Kabaktepe’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a günün anısına 2023 seçiminde elde edilecek zaferin nişanesi olarak ‘2. Yüzyıl Gazetesi’ hediye etti.
Michy Batshuayi resmen Fenerbahçe'de! Sözleşme detaylar belli oldu, video geldi... Fenerbahçe, Batshuayi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, 3 yıllık anlaşmaya varılan Michy Batshuayi'ye her sezon 3 milyon euro ödeneceğini açıkladı. Chelsea'ye ise 3.5 milyon euro bonservis ödendi.
Trabzonspor Ümraniyespor deplasmanında yara sardı... Trezeguet'den 3 puanı getiren gol Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor 0-1 galip geldi. Ligde 2 maçtır kazanamayan ve Devler Ligi'ne veda eden Bordo-Mavililer, İstanbul deplasmanında kazanarak krizden çıkmayı başardı. Fırtına'ya 3 puanı getiren gol 60. dakikada Trezeguet'den geldi. Ümraniyespor son 4 maçında da sahada 1-0'lık sonuçlarla mağlup ayrıldı.
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! “Hangisi meler?” sorusunda eleniyordu, geldiği rakamla şaşkına çevirdi
Elon Musk'ın hayaliydi... Türkiye'de hyperloop çalışmaları başladı: İstanbul - Ankara arası 17 dakikaya inecek