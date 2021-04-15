Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katıldı. Parti genel merkezindeki toplantı 1 saat sürdü.
Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları MKYK toplantısına katıldı
15.04.2021 - 18:19 | Son Güncelleme: 15.04.2021 - 18:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katıldı.
Etiketler : erdoğan,ak parti,myk,gençlik kolları,
782948 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/782948.aspx
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