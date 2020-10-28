Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırma çerçevesinde, İspanya'daki Marques de Valdecilla Üniversite Hastanesinde incelenen 216 Covid-19 hastasının yüzde 80'inde D vitamininin eksik, erkeklerde D vitamini seviyelerinin kadınlardan daha düşük olduğu gözlendi.

D vitamini düşük olan Covid-19 hastalarında ayrıca ferritin ve D-dimer gibi inflamatuvar işaretçilerinin serum düzeylerinin yükselmiş olduğu görüldü. Araştırma ekibinde yer alan Cantabria Üniversitesinden Dr. Jos Hernandez, "Kanlarında D vitamini seviyeleri düşük olan Covid-19 hastalarına, D vitamini almaları tavsiye edilmelidir. Bu yaklaşımın hem kaslara ve iskelete hem de bağışıklık sistemine yararlı etkileri olabilir" değerlendirmesini yaptı.

BİRÇOK ÜLKEDE İSPATLANDI

D vitamininin, soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlarla mücadelede bağışıklık sistemine yardımcı olduğu belirtiliyor. Bilim adamları, D vitamini eksikliği ve Covid-19'a bağlı ölümler arasında güçlü bağlantı bulunduğunu tespit etmişti.

ABD'nin Northwestern Üniversitesinden uzmanlar, bu bağlantıyı ABD, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, İsviçre, İran, Güney Kore ve Çin'deki hastanelerden topladığı Kovid-19 hastalarına ait verileri inceleyerek keşfetmişti.

Singapur'da yapılan araştırmada da D3 ve B12 vitaminleriyle magnezyum mineralinin bir arada verilmesinin, 50 yaş ve üstü hastalarda Covid-19'un ölümcül ya da ağır safhaya ilerlemesini engelleyebileceği bulgusu elde edilmişti.

TEMEL KAYNAĞI GÜNEŞ

Vücudun D vitamini ihtiyacını karşılayan en iyi kaynak güneş. Cilt, güneş ışınlarını sentezleyerek D vitaminine dönüştüyor. D vitamini kemik ve diş gelişimi, sağlığı için de gerekli.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Karadağ, D vitaminin eksikliğinin ciddi sağlık problemlerine yol açarken gereksiz vitamin kullanılmasının da başta böbrekler olmak birçok sistemi bozabileceğini söylüyor.

D vitaminin aslında bir hormon olduğunu belirten Doç. Dr. Karadağ, "D vitamini bağışıklığın güçlenmesi, kas ve kemik kitlesinin gelişimi, dengenin sağlanması ve düşmenin önlenmesi için faydalı olan bir hormondur. D vitamininin temel kaynağı güneştir. Cilde direkt güneş ışığı teması sonrası sentez başlar ve karaciğer, böbrekten geçerek aktif D vitamini halini alır. Aktif D vitamini, kalsiyum ve fosforun bağırsak ve böbrekten emilimini sağlayarak; kemiklerde kalsiyum birikimine yardım eder, kasları güçlendirir. Sentez edilen D vitamininin bir kısmı, başta yağ dokusunda olmak üzere depolanır. Genel olarak insanın 3-4 ay yetecek kadar D vitamini depolayabildiği bilinmektedir. Yeterli güneş görmeyenler, koyu renk cilde sahip olanlar, sürekli güneş koruyucu krem kullananlar, 65 yaşın üzerindekiler ve Lupus ve Romatoid artrit gibi bazı romatizmal hastalıklara sahip olanlar da eksiklik olabilir" diyor.

FAZLASI DA ZARAR

Uzmanlar günde en az 20 dakika güneşe çıkmayı tavsiye ediyor.

Uzmanlara göri ideal D vitamini alımı günde 1.000-2.000 Ü olmalı. Fazlalığı ciddi kalsiyum yüksekliğine sebep olur. Bu durum kalp-damar hastalıklarına, mide bağırsak hastalıklarına, ruhsal ve sinirsel hastalıklara yol açabilir. Hatta kalp ritim bozukluğu yapabileceğinden ölüme bile sebep olabilir. Ayrıca D vitamini fazlalığı kemik döngüsünün durmasına ve kemiğin daha kırılgan hâle gelmesine sebep olabilir.

Peki hangi gıdalar D vitamini içeriyor.

Süt, ayran, peynir ve yoğurt, tereyağı, ton balığı, somon, uskumru, karaciger, yumurta sarısı, tatlı patates, balık yağı, mantar, maydonoz, yulaf...