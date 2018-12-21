Kayserispor - Akhisarspor
Boluspor - Galatasaray
Ümraniyespor - Fenerbahçe
Yeni Malatyaspor - Bodrumspor
Başakşehir - Hatayspor
Trabzonspor - Balıkesirspor
Alanyaspor - Kasımpaşa
Antalyaspor - Göztepe