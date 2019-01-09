Sarı-kırmızılı kulübün Marcao transferiyle ilgili KAP’a yaptığı açıklama şöyle: 
"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao)’nın kulübümüze transferi için mevcut Kulübü olan Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır." 