Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulübün Marcao transferiyle ilgili KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao)’nın kulübümüze transferi için mevcut Kulübü olan Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır."