Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Malatyaspor canlı izle, Fenerbahçe Malatyaspor şifresiz izle, FB Malatya maçı canlı skor, Fenerbahçe Malatya maçı kaç kaç... Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası, bu akşam oynanacak karşılaşmalar ile sona eriyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Ligin 17. sırasında bulunan sarı lacivertli ekip, kazanarak üst sıralara tırmanmak ve düşme hattından biraz olsun uzaklaşmak istiyor. Konuk ekip Yeni Malatyaspor ise deplasmanda kazanarak ligin zirvesine bir adım daha yaklaşmanın peşinde. Karşılaşmaya dair merak edilen detaylar haberimizde

FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı 28 Ocak akşamı Ülker Stadı’nda oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma sadece beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak. Yukarıda paylaştığımız linkten maçı dakika dakika canlı takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE MALATYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Sadık, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Moses (Dirar), Ayew, Soldado

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Akça, Mina, Robin, Chebake, Erkan, Donalt, Ahmet, Pereira, Ömer, Aleksic

Son 13 maçtan 1’i kazanıldı

Süper Lig’deki son 13 maçının sadece birini kazanabilen Fenerbahçe bu müsabakalardan 8 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Kanarya, son 6 maçta ise galip gelemedi. Sarı-lacivertliler bu maçta da puan kaybederse, 2003’te yaşadığı 9 maçlık galibiyet hasreti rekorunu kırarak 10 maça çıkarmış olacak.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe’de Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, sakatlıkları nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor ile yapılan rövanş karşılaşmasında kırmızı kart gören Martin Skrtel de cezası sebebiyle yarınki mücadelede görev yapamayacak. Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia, Evkur Yeni Malatyaspor maçında kart görmeleri durumunda ligin 20. haftasında Göztepe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor İstanbul fobisini yenmek istiyor

Spor Toto Süper Lig’de iyi bir çıkış yakalayan ve 18 haftalık süreçte 32 puan toplayan E.Yeni Malatyaspor, ligin 19. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı- kırmızılılar, ligde zor günler geçiren rakibi karşısında 3 puan alarak hem ligdeki çıkışını sürdürmek hem de İstanbul’daki galip gelememe şansızlığını ortadan kaldırmak istiyor.

Süper Lig’de ikinci sezonunu geçiren E.Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezondan bu yana deplasmanda İstanbul ekiplerine karşı galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılılar, 2017-2018 sezonunda deplasmanda İstanbul ekiplerine karşı oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetti. Malatyaspor bu maçlarda Kasımpaşa’ya 3-2, Fenerbahçe’ye 3-1, Medipol Başakşehir’e 1-0, Beşiktaş’a 3-1, Galatasaray’a ise 2-0 yenildi.

E.Yeni Malatyaspor bu sezon ise İstanbul deplasmanında şu ana kadar 2 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, ligin beşinci haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup olurken, ligin yedinci haftasında ise Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.